Cour d’Appel de Conakry: la peine de Madic100 frontière réduite à 1 an de prison

La décision en appel dans le dossier de Mamady Condé alias Madic100 frontière est tombée ce jeudi 10 juin. Le président de la Cour d’Appel de Conakry Mangadouba Sow a retenu M. Condé dans les liens de la culpabilité et l”a condamné à 1 an de prison ferme

Condamné en première instance à 5 ans d’emprisonnement et au paiement de 100 millions gnf d’amende, Madic 100 frontière a reconnu les faits et plaidé coupable. Non sans présenter ses excuses à la Cour et au président de la République.

Il faut noter que le blogeur guinéo-canadien Mamady Condé alias Madic100 frontière, membre de l’UFDG est poursuivi pour “offense à la sûreté de l’État, trouble à l’ordre public, atteinte aux institutions de la République, téléchargement, diffusion des photos, dessin, de nature raciste ou xénophobe, menace, violences et injures par le biais d’un système informatique”

