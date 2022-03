Cour d’appel de Conakry : l’affaire Fabou Camara / FNDC renvoyée au 11 Avril prochain 

L’affaire qui oppose l’ex directeur centrale de la police judiciaire (DCPJ), le contrôleur général Aboubacar Fabou Camara et son collègue Mohamed Lamine Simakan, aux membres du Front national pour la défense de la constitution (FNDC) notamment : Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo s’est poursuivie ce lundi 28 mars, à la cour d’appel de Conakry avant d’être renvoyée au 11 Avril prochain pour la suite des débats.

Le juge Djeila Barry a motivé ce renvoi suite à l’absence du procureur en charge dudit dossier.

Selon lui : « le procureur est en déplacement. Nous allons renvoyer l’affaire pour le 11 avril prochain pour la suite des débats. C’est l’ultime renvoi », a assuré le juge.

A noter que l’ex patron de la DCPJ, Fabou Camara et son collègue Mohamed Lamine Simakan sont poursuivis pour des faits de : » violation de domicile et destruction de biens » à la requête de Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo. Les faits remontent en 2020 lors des manifestations contre le troisième mandat du président Alpha Condé.

Elisa Camara

+224654957322