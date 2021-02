Cour d’appel : l’affaire ‘’Grenade’’ renvoyée au 26 février pour la suite des plaidoiries

L’affaire ministère public contre l’ex-militant de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Boubacar Diallo alias ‘’Grenade’’, qui s’est poursuivie ce vendredi à la cour d’appel de Conakry a été renvoyée au 26 février prochain pour la continuation des plaidoiries.

Au sortir de l’audience, l’un des avocats du jeune opposant poursuivi pour des faits de détention illégale d’armes de guerre et de tentative de meurtre, Me Salifou Béavogui, s’est dit confiant quant à la décision que la cour va rendre dans l’affaire de leur client. « J’espère que le droit sera dit. Et que notre client sera acquitté parce qu’il est innocent », a-t-il déclaré.

A rappeler que depuis 2018, l’accusé ‘’Grenade’’ est détenu à la maison centrale de Conakry.

Elisa Camara

+224654957322