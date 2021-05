Cour d’Appel de Conakry : le délibéré dans l’affaire Colonel Mamadou Alpha Barry renvoyé au 2 juin prochain

Le délibéré en appel prévu ce lundi, 31 mai 2021, à la Cour d’appel dans l’affaire de l’ex-porte-parole de la Gendarmerie Nationale, Mamadou Alpha Barry contre le ministre public n’aura pas lieu. Selon nos informations, cela fait suite au décès d’une garde pénitencière du nom de Ciré dite ‘’Bébé” qui travaillait au TPI de Mafanco.

Interrogé, Me Abdoulaye Keïta, l’un des avocats du Colonel Barry est revenu sur le motif de ce renvoi en ces termes :

« Vous savez, le dossier Mamadou Alpha Barry contre le ministère public était même délibéré depuis fort longtemps. C’est aujourd’hui la date qui était officialisée pour le délibéré, mais il se trouve qu’il y a un cas de décès d’une femme pénitencière. Elle travaillait au niveau du tribunal de première instance de Mafanco et elle s’appelait Mme Ciré connue sous le nom de ‘’Bébé’’. Elle était malade depuis fort longtemps et comme elle a rendu l’âme, on a jugé nécessaire de sursoir à toutes les audiences qui étaient prévues ce jour. Donc à cet effet, l’audience est renvoyée selon le procureur au mercredi, 2 juin 2021 pour le délibéré dans l’affaire Colonel Mamadou Alpha Barry », a-t-il expliqué.

A rappeler que Colonel Mamadou Alpha Barry est poursuivi pour ‘’vol aggravé” et avait été condamné par le tribunal militaire à 5 ans de prison ferme.

Mamadou Yaya Barry