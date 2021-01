Cour d’appel de Conakry: le dossier ”Grenade” sera programmé au plus tard avant le 29 janvier (avocat)

C’est une lueur d’espoir pour l’ex-militant de l’Ufdg, Boubacar Diallo ” Grenade ” et ses avocats. Après trois ans de bataille judiciaire, le dossier du jeune Grenade -qui a été condamné à 10 ans de prison en 2019- sera finalement programmé à la cour d’appel de Conakry au plus tard avant le 29 janvier prochain.

D’après l’un de ses avocats, Me Salifou Beavogui que Mediaguinee a contacté dans la soirée du mardi 12 janvier, ”dans la journée d’aujourd’hui [mardi], nous avons pu obtenir une lueur d’espoir tendant à la programmation du dossier Grenade au plus tard avant le 29 janvier prochain. Parce que c’est un dossier vide. Et devant les magistrats aguerris de la Cour d’appel, il sera purement et simplement libéré. Nous sommes sur les démarches. Il devient un véritable bouclier alors que c’est un innocent qui est en train de souffrir en prison “.

A noter que le jeune Grenade qui a été mis aux arrêts le 02 mars 2018 est poursuivi pour des faits de “détention illégale d’armes de guerre et de tentative de meurtre”.

Elisa Camara

