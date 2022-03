Cour d’Appel de Conakry: Fabou Camara condamné pour « abus d’autorité »

Le verdict dans l’affaire qui oppose le coordinateur national du fndc, Foniké Menguè à l’ex-patron de la direction central de la police judiciaire (DCPJ), le contrôleur général Aboubacar Fabou Camara est tombé ce lundi, 14 mars, à la Cour d’appel de Conakry.

L’ex-patron de la DCPJ a été condamné pour abus d’autorité à 6 mois assortis de sursis et au paiement d’une amende de 2 millions de francs guinéens. Et, également au paiement de 5 millions de francs guinéens pour dommages et intérêts en faveur du plaignant.

A préciser que Fabou a été renvoyé des fins de la poursuite pour des faits : »arrestation arbitraire, dénonciations calomnieuses, menace, violence et injures ».

Elisa Camara

