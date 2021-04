Cour d’appel de Conakry: le verdict dans l’affaire Grenade de nouveau reporté à huitaine

Le jeune Boubacar Diallo alias Grenade ne sera pas situé sur son sort ce vendredi comme convenu. Le verdict en appel dans l’affaire de l’ex-militant de l’ufdg poursuivi pour des faits de” tentative de meurtre et de détention illégale d’armes de guerre” qui était attendu, ce vendredi 16 Avril à la cour d’appel de Conakry a été de nouveau renvoyé au 23 Avril prochain.

Ce report a pour raison la tenue de l’assemblée générale des avocats.

“Il n’y a pas d’audience aujourd’hui. Les audiences sont renvoyées pour cause d’assemblée générale des avocats”, a dit Me Salifou Beavogui à Mediaguinee.

A rappeler que le jeune Grenade a été condamné en 2019 par le tribunal de première instance de Dixinn à une peine de 10 ans assortie d’une période de sûreté de 5 ans pour des faits” de tentative de meurtre et de détention illégale d’armes de guerre”.

Elisa Camara

+224 654 95 7322