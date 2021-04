Cour d’appel de Conakry : les dossiers Foniké Menguè programmés pour le 20 mai prochain

Les deux (2) dossiers d’infractions du chargé à la mobilisation du FNDC, Oumar Sylla alias Foniké Menguè sont programmés pour le 20 mai prochain à la cour d’appel de Conakry, a-t-on appris de son avocat.

Selon Me Salifou Beavogui, il s’agit du dossier de “communication et divulgation de fausses informations d’une part ; et l’autre part pour les faits de menace, de violence ou de mort pour la mise à la disposition d’autrui d’informations de nature à troubler la sécurité publique, pour lesquels il est poursuivi devant le tribunal de première instance de Dixinn et celui “d’attroupement interdit susceptible de troubler l’ordre public” pour lequel il est poursuivi devant le tribunal de Mafanco.

« Les deux dossiers de Foniké Menguè passeront le 20 mai prochain à la cour d’appel. Le 1er dossier contre lui, c’est à Dixinn et celui de Mafanco. Donc on se réjouit de la fixation de la date. Et nous comptons nous battre pour faire triompher le droit », a dit Me Salifou Béavogui au téléphone de Mediaguinee, ce mercredi.

Elisa Camara

