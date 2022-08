Cour d’Appel de Conakry: l’ordonnance de placement en détention de Foniké et Cie confirmée 

En détention à la maison centrale de Conakry depuis 01 Août dernier, le coordinateur national du fndc, Oumar Sylla alias Foniké Menguè, Ibrahima Diallo et le secrétaire exécutif de l’UFR, Saikou Yaya Barry doivent encore garder leur mal en patience. La Cour d’appel de Conakry à travers sa chambre de contrôle a confirmé ce mercredi 31 Août, l’ordonnance de leur placement en détention.

« On a fait appel contre l’ordonnance de placement en détention de nos clients. Le juge d’instruction qui est en charge du dossier de Dixinn a rendu une ordonnance de refus. On a fait appel contre cette ordonnance. Malheureusement, la chambre de contrôle de la Cour d’Appel a confirmé la décision du premier juge. Donc, à cette phase-là, le juge d’instruction de Dixinn va continuer son travail. Au cours de ces investigations nous aurons la possibilité de déposer une requête pour la remise en liberté en faveur de nos clients », a fait savoir, Me Alsény Aissata Diallo.

A rappeler que Fonike Menguè, Ibrahima Diallo et Saikou Yaya Barry sont inculpés et placés sous mandat de dépôt pour des faits troubles à l’ordre public, incendie volontaire, pillages et destruction d’édifices publics et privés », suite à l’appel à la manifestation du FNDC du 28 juillet dernier.

