Cour d’Appel de Conakry: reprise ce jeudi du procès de la réouverture des bureaux et siège de l’Ufdg

Les avocats de l’Ufdg (Union des forces démocratiques de Guinée) n’entendent pas baisser les bras dans l’affaire de la réouverture des bureaux et du siège dudit parti) fermés par l’Etat depuis le mois d’octobre dernier.

Ces avocats qui ont perdu dans le premier procès face à l’Etat devant le tribunal de première instance de Dixinn ont envoyé l’affaire devant la cour d’appel de Conakry. Et elle sera jugée ce jeudi 18 février, a-t-on appris de source généralement bien informée.

Joint par Mediaguinee, Me Salifou Béavogui a confirmé l’information : ‘’le 18 février 2021, reprise devant la cour d’appel de Conakry du procès de la réouverture des Bureaux et du siège de l’ufdg”. Tout en rappelant que cette plainte de l’ufdg de Cellou Dalein Diallo vise les Ministères de la sécurité, de la défense nationale et de l’administration du territoire.

Elisa Camara

