Cour d’appel de Conakry: une liberté provisoire accordée à Gnelloye, mais..

Le jeune communicant du RPG arc-en-ciel, Ousmane Gnelloye Diallo a bénéficié à la cour d’appel de Conakry, ce lundi 21 mars, d’une mise en liberté provisoire dans l’affaire des « injures publiques et diffamation » qui l’oppose à la dame Kadiatou Biro Diallo, (DK).

Le juge, Djeila Barry a, dans sa décision rendue publique, ordonné la mise en liberté immédiate pour des raisons de santé de celui qui se faisait appeler sur Facebook ministre de la défense du président Alpha Condé. Tout en lui interdisant quelques droits civiques notamment : l’interdiction d’héberger les réseaux sociaux pour une période de 5ans.

A préciser que malgré cette liberté provisoire qui lui a été accordé par la cour d’appel de Conakry, Gnelloye restera toujours en prison pour l’affaire qui l’oppose lui et sa sœur Fatou Gnelloye Diallo à la famille de Cellou Dalein Diallo. Dans cette procédure, le jeune Gnelloye est condamné à 15 mois de prison ferme par le tribunal de première instance de Kaloum. Et le juge a également instruit au prévenu de conseiller sa sœur Fatou Gnelloye Diallo qui vit actuellement aux États-Unis de s’abstenir de toute injure sur les réseaux sociaux. Qui, d’après, le juge n’arrange guère Ousmane Gnelloye Diallo.

Selon, son avocat de Gnelloye, Me Santiba Kouyaté, c’est une autre bataille judiciaire qui s’annonce dans les jours à venir afin que son client puisse entrer définitivement à la maison.

Elisa Camara

+224654957322