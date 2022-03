Cour d’Appel de Conakry: vers la libération de Ousmane Gnelloy?

C’est un ouf de soulagement pour le jeune communicant du RPG Arc-en-ciel, Ousmane Gnelloy Diallo, condamné à 2 ans de prison pour « injures publiques et diffamation » à la requête de Kadiatou Biro Diallo.

Dans le procès de sa demande de mise en liberté provisoire, qui s’est ouvert à la Cour d’appel, ce lundi 14 mars, l’avocat de la plaignante, Me Pépé Antoine Lamah, s’est joint à la défense pour demander la libération de celui qui se faisait appeler « ministre de la défense nationale du président Alpha Condé sur Facebook:. Rappelant que la famille Biro a déjà pardonné au jeune Gnelloy.

Dans le même sens que la défense qui dit avoir demandé cette mise en liberté provisoire de Gnelloy pour des raisons de santé, Me Pépé Antoine Lama a confié: « monsieur le président, nous ne nous opposons pas à cette demande de la mise en liberté du prévenu. Ma cliente et sa famille ont déjà pardonné le prévenu. Comme l’a dit la défense, le prévenu a une femme et des enfants qui ont besoin de lui à leurs côtés. Je ne crois pas que cette personne qui est devant vous aujourd’hui sera la même qui était avant ».

Quant au procureur, il a déclaré se remettre à la sagesse de la Cour.

« Je crois que ce que les deux parties viennent de faire est la meilleure réforme en règlement de justice. Donc, monsieur le président, le ministère public s’en remet à votre sagesse », a indiqué le procureur.

Invité par le président de la Cour pour prendre une garantie pour rassurer à la Cour qu’il ne referait pas les mêmes erreurs à sa sortie de prison, l’ex-protégé du président Alpha Condé a soutenu: « tout ce que je faisais c’est parce que j’étais en politique. Maintenant, je ne fais plus la politique parce que la personne que je supportais n’est plus là. Donc, je ne crois plus si je pourrais reprendre les mêmes erreurs. Je demande pardon ».

C’est après toutes ces interventions que le juge a mis l’affaire en délibéré pour décision être rendue au 21 mars prochain.

Elisa Camara

+224654957322