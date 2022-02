Cour d’appel de Conakry: vers l’exécution du mandat d’arrêt contre Fabou Camara ?

Poursuivis par les membres du Front national pour la défense de la Constitution (fndc), l’ex-directeur central de la police judiciaire (DCPJ), le contrôleur général, Aboubacar Fabou Camara et son collègue, Mohamed Lamine Simankan étaient présents à la barre, ce lundi 07 février, à la cour d’appel de Conakry

Devant cette juridiction, l’ex’patron de la DCPJ est visé par deux plaintes. Dans la 1ère affaire, Fabou et Simankan sont poursuivis pour des faits de « violation de domicile et destruction de biens » à la requête de Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo. Et la seconde, le contrôleur général est poursuivi pour des faits d' »arrestation arbitraire, menace, violence et injures » à la requête de Foniké Menguè. Ces faits remontent à 2020 lors des manifestations du fndc contre un 3è mandat du président Alpha Condé.

Au cours des débats concernant la demande de renvoi sollicitée par la défense, la partie civile par la voix de Me Pépé Antoine Lama a demandé à la cour l’exécution des mandats d’arrêt décernés en instance par le juge Charles Alphonse Wright contre les prévenus. Ce qu’a été soutenu par le ministère public, qui a indiqué que le juge a le plein pouvoir d’excuter les mandats d’arrêt décernés contre ces officiers de la police judiciaire présents à l’audience.

Quant à la défense, par la voix de Me Santiba Kouyaté, a demandé la clémence de la cour à faire main-levée des mandats.

Après toutes les discussions, le juge a renvoyé les deux dossiers au lundi 14 fevrier prochain, pour se prononcer sur l’exécution ou pas des mandats d’arrêt contre Fabou et Simankan.

