Cour d’Appel de Kankan : la suite du procès en appel de l’imam Nanfo renvoyée, au mardi prochain

Comme nous l’annoncions, le procès en appel du célèbre prédicateur et vulgarisateur de l’écriture n’ko Nanfo Ismaël Diaby, se tenait ce mardi 5 octobre 2021, à la Cour d’Appel de Kankan.

Ce procès intervient près de 5 mois après que le concerné soit reconnu coupable pour des faits de troubles apportés par le ministère de culte et manquement aux dispositions des articles 698 et 991 du code pénal guinéen, par le TPI qui l’a condamné à 12 mois de prison dont 6 fermes et 6 autres avec sursis assorti du paiement d’une amende de 500 000 fg, Depuis lors, il purgeait sa peine à la maison centrale de Kankan.

Après plus de 3 heures de débats, le procureur de la Cour d’Appel, estimant que les 4 mois déjà purgés par Nanfo Ismaël Diaby sont suffisants pour qu’il tire une leçon de ses actes, a requis sa remise en liberté.

« Les poursuites du parquet se justifient par les troubles apportés à l’ordre public par quelques manières que se soit, par quelques actes que se soit, le parquet est le garant de la tranquillité de la cité. N’oubliez pas aussi que même si le parquet est l’organe de répression mais la justice a aussi un visage humain. Ce n’est pas un recul de la part du parquet que de requérir que la peine prononcée en première instance soit confirmée. Un seul jour passé en prison est une grande leçon pour celui qui l’a subit. Nanfo a purgé 4mois et demi, nous pensons que ce temps est largement suffisant et pour lui et pour tous ceux qui l’accompagnent de réfléchir et d’en tirer des leçons. D’éviter les faits, les propos, les comportements qui ont motivé cette condamnation », a-t-il dit.

Quant à Me Mohamed 2 Kourouma, avocat de Nanfo, il reste sur sa décision, celle de la libération pure, simple et immédiate de son client qu’il estime être innocent.

« Il doit être relaxé pour fin de la poursuite et pour délits non constitués parce qu’il n’a enfreint aucune loi de la république. »

Le procès a été renvoyé pour décision rendue le mardi 12 octobre prochain. En attendant, Nanfo Ismaël Diaby, sa famille et tous les adeptes de sa religion (djèdèkolobaya) retiennent leur souffle, car sa libération est plus que jamais proche.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan