Cour d’Appel : Foniké Menguè porte plainte contre le procureur Sidy Souleymane Ndiaye 

C’est une information qui vient de nous parvenir. Le coordinateur national du Fndc (front national pour la défense de la constitution), Oumar Sylla alias Foniké Menguè a porté plainte, ce lundi 25 avril, contre l’ex-procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn, Sidy Souleymane Ndiaye devant la Cour d’appel de Conakry.

Selon l’avocat de l’activiste, Me Salifou Beavogui, que nous avons joint au téléphone, dans la soirée de ce lundi, son client poursuit l’actuel avocat général près la Cour suprême pour des faits de « menace, abus d’autorité, arrestation arbitraire, refus d’un service légalement dû et dénonciations calomnieuses ».

A rappeler que les faits pour lesquels Foniké Menguè poursuit le procureur Sidy Souleymane Ndiaye remontent à 2020 lorsqu’il avait été arrêté par les hommes de l’ex-directeur central de la police judiciaire, (DCPJ) , le contrôleur général Aboubacar Fabou Camara. Dans cette affaire, Foniké Menguè avait fait 4 mois de prison avant d’être jugé et libéré.

Elisa Camara

