Cour d’Appel : le procès de Foniké Menguè renvoyé au 3 juin

Le procès en appel de Oumar Sylla a eu lieu ce jeudi, 20 mai 2021 à la Cour d’Appel de Conakry. Poursuivi pour les faits de “communication et divulgation de fausses informations” mais aussi pour ” participation délictueuse à un attroupement”, l’activiste avait été condamné en janvier dernier à 11 mois de prison ferme par la juge Djenabou Donghol Diallo du Tribunal de Première Instance de Mafanco pour le second chef d’accusation.

A peine les débats entamés, et après des discussions houleuses entre les différentes parties le juge Seydou Keïta a decide de renvoyer l’affaire au 03 juin afin de statuer sur la jonction des deux procédures, et ce à la demande du procureur.

Une décision qui n’arrange pas la défense qui compte tout de même se battre pour obtenir la liberté de leur client.

« Nous avons manifesté notre opposition au renvoi parce qu’on pensait finir avec ce dossier aujourd’hui. On pensait venir pour qu’il recouvre sa liberté. Tel n’a pas été le cas, mais nous allons poursuivre, nous allons nous battre pour obtenir sa liberté. Nous souhaitons que cette affaire soit tranchée conformemnt à la loi. Monsieur Oumar Sylla doit être purement et simplement libéré, parce qu’il n’a commis aucune infraction », a déclaré Me Salifou Beavogui.

En prison depuis le 29 Septembre 2020, Oumar Sylla alias “Foniké Mengué” a déjà passé huit mois en prison.

Maciré Camara