Cour de justice de la CEDEAO : le procès Fndc vs Etat guinéen s’ouvre le 25 juin à Abuja

Dans une note transmise à Mediaguinee, Sékou Koundouno informe que “le procès des leaders du FNDC Abdourahamane SANOH, Ibrahima Diallo, Sékou koundouno et cinq (5) autres personnes du mouvement contre l’Etat guinéen s’ouvre le 25 juin 2021 à 10h00 (heure d’Abuja)”.

Pour les avocats des demandeurs :

Maitre Mohamed Traoré, Maitre Pépé Antoine LAMA et Maitre Salifou Beavogui.

Pour les avocats de l’État guinéen :

Maître Joachim GBILIMOU.

L’audience se passera sur une plateforme en ligne dont le lien est communiqué aux avocats des parties.

Ce procès fait suite à une plainte déposée à la cour de justice de la CEDEAO par les avocats du FNDC suite aux arrestations musclées et violentes des leaders du mouvement en octobre 2019.

NB: une autre procédure engagée par le FNDC en rapport avec la contestation du changement constitutionnel en Guinée dans le but d’enfreindre au principe de l’alternance démocratique, en violation des textes de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, suit son cours normal et sera programmée dans les prochains mois.