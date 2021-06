Cour suprême: l’arrêt dans l’affaire Toumba de nouveau renvoyé au 15 juin

De nouveau attendu ce mardi 1er juin 2021 devant la Cour suprême de conakry, l’arrêt dans l’affaire de la mise en liberté provisoire de l’ex-aide de camp du président Moussa Dadis Camara, Aboubacar Sidiki Diakite alias Toumba a été encore mis en délibéré pour décision le 15 juin prochain.

Le renvoi a ete motivé par le premier président de la cour, Mamadou Sylla a cause de l’absence d’une conseillère pour des raisons de santé. Avant de rabattre la décision pour être rendue le 15 juin prochain.

Du côté des avocats du prévenu, à leur tête Me Paul Yomba Kourouma, ils se sont dit optimistes quant à une remise en liberté provisoire de leur client malade en détention à la maison centrale de conakry depuis 2017.

:”Nous sommes confiants. Parce que les débats étaient très sincères. La matérialité des preuves que nous avons n’ont pas été combatues.et le ministère public lui lui-même a épousé notre cause. Et nous pensons que la Cour n’ira pas ailleurs chercher des argumentaires qui soient contraires à nos aspirations”.

A rappeler que Toumba Diakité qui a ete arrêté à Dakar en 2017 est poursuivi pour les massacres du 28 septembre 2009 qui ont coûté la vie à plus de 150 personnes selon l’ONU et fait plusieurs blessés.

Elisa Camara

+224654957322