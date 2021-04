Cour suprême: verdict dans l’arrêt de la mise en liberté (provisoire) de Toumba reporté

La décision dans l’arrêt de la mise en liberté provisoire de l’ex-aide de camp de Dadis, commandant Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba qui était attendue ce mardi 13 avril à la cour suprême a été reportée au 27 Avril.

Selon, l’avocat de Toumba, Me Paul Yomba Kourouma , le dossier a été reporté pour motif que les magistrats en charge dudit dossier doivent recevoir, ce mardi leur dose de vaccin contre le coronavirus.

A préciser que commandant Toumba qui est en détention depuis 2017, malade, est poursuivi pour les massacres du stade du 28 septembre 2009 qui ont coûté la vie à plus de 150 personnes selon l’ONU et enregistré des blessés et des femmes violées.

Elisa Camara

