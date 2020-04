Cours à distance en Guinée : ‘’pour cette première matinée, le cours a été bien donné‘’ (Porte-parole du MENA)

La mesure prise par le ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation relative aux cours à distance par la Radio et la Télévision a débuté ce lundi 27 avril 2020. L’initiative est à la faveur des élèves aux différents examens nationaux. Une mesure qui vise à sauver l’école guinéenne d’une année blanche.

Interrogé sur cette première journée, le porte-parole du ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA), laisse entendre que pour l’heure c’est bien parti.

« Comme nous l’avions prévu, les cours à distance ont démarré ce matin par les tout petits comme prévu, du CM2 autrement dit la 6ème année au niveau de la RTG, toutes les radios rurales, mais aussi trois radios privées à Conakry, ont démarré avec nous. Pour cette première matinée, le cours a été bien donné, et la soirée ça sera à la télévision comme on l’a prévu. Donc à partir de 16 heures c’est à la télé jusqu’à 16 heures 45 minutes, dont 45 minutes de cours, c’est une capsule de cours qui va être enseignée aux candidats de la terminale sciences sociales sur toute l’étendue du territoire nationale. Donc pour l’heure, c’est bien parti et nous pensons que les élèves, parents, encadreurs, enseignants sont en train de prendre les cours en main, pour que les enfants puissent tirer le maximum de profit. Donc à partir du 04 mai la plateforme ‘’ma réussite dans mes mains’’ va démarrer aussi ses activités », affirme Mohamed Ansa Diawara.

Parlant des candidats en sciences expérimentales, le porte-parole du ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, précise :

« Il y a un programme qui a été établi : du lundi au jeudi, tous les matins, de 10 h à 10 h 45 c’est le CM2 pour cette semaine, au niveau de la RTG et les radios rurales, et les 3 radios privées, et cette semaine tous les soirs à partir de 16 h, jusqu’à 16 h 45. Donc aujourd’hui, terminale SS, mardi terminale sciences expérimentales, mercredi soir les 10èmes années, les jeudis soir les 6ème années. Les élèves auront l’opportunité de poser des questions à travers des sms et ces questions seront répondues. Cet emploi du temps est dynamique puisque la semaine prochaine ça va changer. Les terminales sciences mathématiques seront programmés. Ceci est un bonus. Au fait, après coronavirus on reprend les cours là en cours de rattrapage, pour que dès que les cours vont reprendre qu’il y ait plus de facilité à capter les nouveaux cours et puis programmer les évaluations et les examens nationaux. »

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

