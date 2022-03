Course à la présidence du RPG : Kassory peut compter sur la section de Bamako

Quelques responsables du plus grand électorat du RPG Arc-en-ciel à l’extérieur soutiennent Ibrahima Kassory Fofana (Don Kass pour les intimes) et justifient leur soutien. Depuis quelques jours, il y a des remous au sein de la plus grande formation politique de Guinée, le RPG Arc-en-ciel qui traverse sans doute l’un des moments les plus difficiles depuis sa création.

Une rumeur relayée par beaucoup de médias locaux fait de Kassory l’homme providentiel et le capitaine du navire jaune. Ce dernier peut compter déjà sur le soutien du plus grand fief du RPG Arc-en-ciel à l’extérieur. Quelques responsables lui apportent leur soutien et justifient leur choix.

Sayon Keita, secrétaire général de la jeunesse du RPG Arc-en-ciel du Mali : « Si cela s’avère, c’est un bon choix, nous avons beaucoup pensé à cela. Kassory c’est le meilleur choix, ceux qui disent qu’il vient d’arriver, eux ils ont fait quoi pour ce parti ? Ils nous ont complètement oubliés et abandonnés ici pendant 11 ans. Je vais vous dire quelque chose, il faut qu’ils comprennent que les Guinéens ne votent pas pour un parti ou pour le programme d’un parti. Les Guinéens votent pour la tête d’un parti. Si la tête est aimée par tout le monde, tout le monde vote pour lui. On peut faire les mêmes erreurs que ADEMA ici à Bamako. Depuis le départ du président Alpha Oumar Konaré, aucun leader n’a pu être à la hauteur pour conquérir le pouvoir. De Zoo à Kassa, Kassory est aimé, peu importe ce qu’il a fait. En tout cas, nous ici à Bamako, Burkina et Niger, nous le soutenons ».

La présidente du bureau des femmes, Mme Sacko Fatim Konaté : « il faut dire à Kassory que le Mali est derrière lui. C’est un bon choix pour tous les bons Rpgistes. Nous voulons l’avancée de ce parti, nous ne soutenons personne parce que nous venons de la même région, ça nous rapporte quoi si nous sommes de la même région ? Rien! Le RPG n’est pas un parti de région mais national. Kassory est dans le cœur des gens. Nous savons que seul lui peut tenir tête aux grands partis ».

N’faly Kaba, secrétaire politique : « Ibrahima Kalil Kaba est bien c’est un jeune, mais là où nous sommes comme ça, il faut un Donkas pour le retour du parti au pouvoir. Nous sommes ici, on nous avait oubliés mais je pense que Kassory fera mieux que certains qui se disent aujourd’hui propriétaires du parti. Ici à Bamako, on ne connaît que le Pr Alpha Condé, on ne connait personne ».

Reste à savoir si Kassory sera au rendez-vous.

Affaire à suivre !

Moussa Oulen Traoré

