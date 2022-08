Course pour la primature: Bernard Gomou sera-t-il confirmé au poste de Premier Ministre ?

🔴Par MOSAIQUEGUINEE] Les noms fusent de partout, chacun y va de son commentaire et de son analyse en fonction de l’enjeu et du rôle dévolu à un premier ministre de la transition (PMT). Tout ceci dans un contexte économique difficile, une brochette de sanctions et un éventuel isolement qui planent sur le pays, les tensions internes, la rupture de dialogue entre les acteurs socio-politiques et le CNRD sans oublier la cherté de la vie.

Ainsi, une panoplie d’équations reste à résoudre sans tâtonnement ni erreur aucune à commettre dans la prise de décision.

Dans une telle situation de crise tous azimuts, il y a de quoi s’inquiéter.

Dans cette spéculation des noms des futurs locataires du palais de la Colombe, on cite notamment :

– Bah Oury fils de la moyenne Guinée, fin connaisseur de la politique guinéenne et du contexte international, un ancien membre fondateur du parti UFDG.

– Il y a aussi Yaya Sow, l’actuel Ministre des infrastructures et des transports, un diplomate pétri de talent et de compétence.

– L’autre acteur politique à ne pas minimiser est Faya Millimono. Ce natif de Gueckedou et donc fils de la forêt pourrait aussi succéder à Mohamed Beavogui le PM sortant. Faya assez constant dans la politique très intelligent et assez courageux, si l’actuel PMI n’est pas reconduit dans le souci de faire plaisir à la forêt.

Ce qu’il faut dire d’ailleurs faire remarquer, pour l’instant Gomou et jusqu’à preuve du contraire, le premier ministre par intérim Dr Bernard Goumou reste le plus à même d’être confirmé à cette haute fonction grâce à sa forte intégration dans la communauté forestière et est issu du monde libéral avec un sens élevé des négociations.

-L’actuel ministre du budget Moussa Cissé, fils de Kindia d’une mère toucouleur de Dinguiraye, pourrait bien faire la surprise.

Sa connaissance des dossiers économiques et financiers, sa maîtrise de l’administration guinéenne plaident en sa faveur.

– Dans cette longue liste des premiers ministrables Dr Makalé Traoré, issue de la Basse-Côte est très forte de caractère et pragmatique.

Le Président de la transition Colonel Mamadi Doumbouya, toujours imprévisible pourra redonner un second souffle à la transition tout en choisissant un profil capable d’apporter des solutions concrètes aux problèmes quotidiens des populations.

Espérons que le bon sens soit le seul guide dans le choix de notre futur Premier Ministre de la Transition (PMT).

