Coût de l’immersion gouvernementale à  l’intérieur du pays : le PM garde le secret…

Depuis trois semaines, le gouvernement de la transition sur instruction du tombeur d’Alpha Condé est en immersion dans les régions de la Guinée. Après N’Zérékoré, Kankan, la semaine dernière c’était le tour de Labé.

Après 5 jours d’activités, le chef du gouvernement a animé une conférence de presse à la salle des réunions du gouvernorat, pour la clôture de leur séjour dans la capable du Foutah-Djallon. Une conférence au cours de laquelle il lui a été posé la question de savoir combien a coûté à l’Etat cette immersion et la réponse du Mohamed Béavogui ambigüe.

« Je peux pas vous dire actuellement combien coûte la visite. Mais la seule chose que je peux vous dire c’est que vous, vous souvenez que, il nous a été donné les instructions le jeudi et nous sommes partis vendredi. N’zérékoré nous a coûté plus cher, Kankan nous coûte la moitié, Labé, nous coûte un peu moins que Kankan. Donc c’est tout ce que je peux vous dire et ça c’est de la gestion c’est qu’on fait pour être honnête, je n’ai pas de langue de bois. On avance », coupe court le locataire du palais de la Colombe.

En attendant un chiffre sur le montant dépensé dans cette immersion, les interrogations et la dénonciation fusent de partout. Affaire à suivre.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

