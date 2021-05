Couverture des urgences de santé sur Ebola : des journalistes des médias publics et privés outillés, à Coyah

La Coopération Allemande du Développement GIZ (Gesallschaft fūr Internationale Zusammenarbeit) en partenariat avec l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) a organisé ce Vendredi, 28 mai 2021 dans un réceptif hôtelier de la préfecture de Coyah, un atelier de partage et de formation sur la couverture médiatique des urgences de santé publique, notamment Ebola. Durant toute la journée, des journalistes venus des différents médias publics et privés ont échangé sur différentes thématiques liées au virus Ebola.

Au sortir de la formation Jean Traoré, chef d’unité de communication et de média à l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) et formateur a décliné les objectifs de cet atelier.

« On a initié ce cadre d’échange avec les journalistes d’une part, pour renforcer leurs capacités sur la connaissance générale la maladie à virus Ebola, mais aussi d’autres part, renforcer les journalistes sur comment est-ce qu’ils devraient pouvoir améliorer la qualité des couvertures des urgences de santé publique parce qu’ils jouent un rôle extrêmement important mais aussi dans la compréhension des populations toujours amener à se protéger et protéger les autres », a-t-il expliqué.

A en croire Jean Traoré qui joue le rôle d’interface entre les journalistes avec les institutions, avec attention, des recommandations ont été émises par les hommes de médias. « Et nous tâcherons de faire tout possible pour que les prochaines fois, les journalistes aient accès à l’information le plus rapidement possible pour permettre aux populations d’avoir accès à une information de qualité de pouvoir prendre des informations sur la base des informations bien rédigées », promet-il.

Mohamed Terna Kamissoko ? Journaliste à la Télévision Nationale trouve cet échange très opportun. « Je trouve ce contenu très intéressant. Ce sont des thématiques d’actualité, tout le monde sait qu’aujourd’hui que la Guinée est frappée par plusieurs crises sanitaires dont Ebola, le Coronavirus et même la fièvre Lassa qui vient de se déclarée. Donc faire un échange avec les journalistes sur comment aborder la communication autour de ses différentes crises sanitaires, je pense que c’est quelque chose qu’on avait besoin, nous journalistes. »

Pour finir Hadiatou Barry, journaliste à la télévision nationale et participante a dit toute sa satisfaction en ces termes : « J‘avoue que cette journée a été très riche parce que ça nous permis, nous journalistes qui traitons souvent des sujets de santé d’avoir toutes les informations sur la maladie à virus Ebola. Vous savez en 2014, la communication à joué un rôle fondamental dans la lutte contre le virus Ebola. On a pu savoir les vrais symptômes d’Ebola, les moyens de transmission et de prévention et harmoniser les interventions et communication. Jai pu apprendre surtout l’essentiel sur le mode transmission… »

Mamadou Yaya Barry de retour de Coyah

622 26 67 08