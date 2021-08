Couvre-feu à Labé : ‘’nous allons faire respecter la décision du chef de l’Etat’’ (le préfet)

Face à la menace des variantes de la covid-19, le président de la République, Alpha Condé, a ramené le couvre-feu de 22 h à 4 heures du matin. Et plusieurs préfectures de la Guinée sont concernées par cette décision dont Labé, et ses environs. Si dans la capitale du Foutah Djallon, le préfet Elhadj Safioulaye Bah, compte faire appliquer cette décision à la lettre, du côté des citoyens, dans leur écrasante majorité, cette décision du chef de l’Etat passe mal. Le jeune Mamadou Aliou Diallo, rencontré dans un kiosque, fustige cette décision en ces termes : « je suis triste. Franchement, on était déjà habitué à sortir, mais comme qu’il élargit ce couvre-feu jusqu’à Labé, franchement ce n’était pas le bon moment. Nous ici c’est les vacances, on voulait en profiter pleinement. Cette décision va affecter nous les propriétaires des restaurants et également les propriétaires des boîtes de nuit. Bref, toutes ces personnes qui ont des activités la nuit, c’est vraiment très malheureux », déplore ce jeune gérant. Interrogé sur la situation, le premier magistrat de la préfecture de Labé, le préfet, a tapé du poing sur la table et promet de faire respecter la décision du chef de l’Etat.

« Nous, en tant qu’autorité, c’est d’appliquer la décision et l’acte pris par le chef de l’Etat. Quiconque ne respecte pas cette mesure sera sanctionné », promet El hadj Safioulaye Bah.

Pour Mamadou Saidou Diallo, cette mesure ne peut en rien empêcher la propagation du covid-19. « Quand on regarde dans les marchés, en dépit des fortes mobilisations, aucune distanciation sociale n’est respectée, le lavage de mains et le port des bavettes on en parle pas. Ce n’est plus respecté, les cérémonies, même s’ils disent que pas moins de 50 personnes sont autorisées à prendre part à une cérémonie, mais ils ne peuvent pas aller dans les coins les plus reculés pour vérifier cela. Je dirais que c’est une fuite en avant » affirme cet étudiant à l’université de Labé.

Revenant à la charge, le préfet de Labé, Elhadj Safioulaye Bah, nous confie que des recommandations seront données aux services de sécurité pour la bonne application de cette décision.

« Nous allons appeler les services de sécurité concernés pour l’application de cette mesure pour leur donner des instructions, histoire de faire appliquer convenablement la mesure », dit-il.

En lieu et place de faire appliquer cette décision, selon Mamadou Saliou Diallo, les autorités seront les premières à la violer. « Ce sont eux-mêmes qui sont appelés à faire respecter le décret qui seront les premiers à le boycotter. Au moment où ils vous demandent eux-mêmes de porter la bavette, vous allez voir qu’ils ne la portent pas. Au moment où ils vous demandent de ne pas sortir, ils vont faire du favoritisme. La fois dernière, il y avait une boîte de nuit d’un responsable du RPG qui fonctionnait à Labé. Moi je ne crois pas à toute cette démagogie », conclut-il.

A date, la région administrative de Labé compte 93 malades du covid-19 et hospitalisés dans les 5 CT-EPI.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

