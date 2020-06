COVID-19 : 21 médecins cubains au secours de la Guinée

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau Coronavirus, un avion transportant 21 médecins cubains a atterri ce vendredi 5 juin 2020 sur la piste de l’aéroport international Conakry-Gbessia.

Ces médecins épidémiologiques venus avec 20 mille doses de molécules mettront leurs expertises au profit de la Guinée et former des Guinéens pour l’éradication rapide du COVID-19.

Pour Carlos Moya, Ambassadeur du Cuba en Guinée, cette assistante est le fruit des relations historiques que la Guinée entretient avec son pays.

« C’est une brigade qui vient en Guinée pour accompagner les efforts du gouvernement et de la population guinéenne dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus. La brigade est prête à partager ses expériences et expertises dans la lutte contre le Coronavirus. Elle va partager ses expériences avec nos collègues guinéens. Cette année, on va célébrer les 60 ans d’anniversaire des relations diplomatiques entre le Cuba et la Guinée. C’est un moment historique… » a dit le représentant des cubains en Guinée.

Accueillant cette délégation, le Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS), Dr Sakoba Kéita a vanté les efforts du Cuba envers la Guinée dans le cadre de la lutte contre les épidémies.

« On a eu des relations traditionnelles avec le Cuba. Depuis l’indépendance, de nombreux étudiants ont été au Cuba pour des études. Pendant nos périodes de difficulté, le Cuba a toujours manifesté son appui vis-à-vis de la Guinée. Donc, vous vous souvenez que pendant l’épidémie Ebola, il y a une délégation cubaine qui est venue nous appuyer. Il y a aussi des médecins cubains qui viennent de façon régulière travailler en Guinée » a rappelé le premier responsable de l’ANSS.

A ce jour, selon les informations fournies par l’ANSS, la Guinée totalise 4060 cas confirmés dont 2667 guéris et 23 décès.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57