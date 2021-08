Covid-19 : 3 nouveaux décès enregistrés en 48h à Labe (DPS)

Ces derniers temps, la région administrative de Labé est devenue l’un des foyers les plus importants des épidémies. Après la découverte de la famille de la patiente zéro d’Abidjan testée positive à Ebola, certains contact sont en instance de prise en charge.

La pandémie de coronavirus, pour sa part, continue de faire des victimes. Selon le directeur préfectoral de la Santé de Labé, en deux jours (du dimanche 15 au lundi 16 août 2021), trois cas de décès ont été enregistrés, 13 morts en 15 jours au total depuis le début du mois en cours.

« Actuellement, nous enregistrons une flambée parce que nous avons en ce moment 58 malades au CT-EPI. Pour la première fois, nous avons également occupé le chapiteau, qui a été envoyé en renfort. Ça veut dire qu’on est en réelle flambée, sans compter également qu’on a eu des successions de décès pendant ces 15 jours (13 décès successifs). Et souvent, ce sont des personnes âgées avec des co-morbidités, c’est-à-dire avec d’autres maladies comme le diabète et l’hypertension. Les derniers cas de décès ont été enregistrés en amont dans la nuit du dimanche 16 août 2021, avec deux cas de décès, en aval, le troisième cas de décès hier lundi matin aux environs de 07 h » explique Dr Mamadou Hady Diallo.

Pour faire face à cette situation, des dispositions ont été prises, comme la multiplication des sites de vaccination.

« Nous sommes en train de vacciner. Il y a une très grande affluence actuellement. On a quatre (4) sites de vaccination. On vaccine à la direction préfectorale de la Santé. Nous avons le poste de santé de Tata, de Ley-Saré, de Bowloko et de Daka », conclut le DPS.

Présentement, plus de 100 personnes sont hospitalisées dans les 5 CT-EPI de la région administrative de Labé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83