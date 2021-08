Covid-19 : 9 jeunes interpellés lors d’une fête d’anniversaire, à Kaporo

Pour veiller au respect des consignes données par le gouvernement guinéen et amener les uns et les autres à plus de retenue pour faire face à la Covid-19, les agents du commissariat central de police de Ratoma ont procédé à l’arrestation, hier jeudi, de 9 jeunes gens dont une fille à l’occasion d’une fête d’anniversaire. Les présentant à la presse ce vendredi 20 août, Commissaire Boubacar Kassé, porte-parole de la police nationale, a déclaré que l’arrestation avait été effectuée au-delà des heures du couvre-feu.

« Il y a des individus qui s’évertuent à défier les dispositions sécuritaires qui sont prises. C’est ce qui fait qu’au jour d’aujourd’hui, voici des individus qui, malgré le couvre-feu, se regroupent pour organiser des surprises-parties, même dans des lieux privés. Voyez tout l’arsenal que nous avons trouvé en leur possession. Et au moment des faits, il y a eu une descente policière sur les lieux pour les interpeller et les mettre devant les faits.

Ils ont été arrêtés dans la zone de Ratoma, à Kakimbo dans une concession. Voyez l’arsenal de musique non seulement qui fait en sorte que le regroupement, il est là, ils se mettent à danser et avec ces frottements, la santé de la population est menacée et avec la sonorisation, tout le voisinage est dérangé et perturbé dans son sommeil par rapport à ce tintamarre qu’ils ont eu à faire », a estimé le porte-parole de la police qui poursuit en appelant les citoyens à une prise de conscience et au respect des dispositions sécuritaires et sanitaires.

« Si aujourd’hui il n’y a pas un sursaut, il n’y a pas une prise de conscience, l’éveil de la conscience à tous les niveaux, la Guinée ne pourra faire face à cette pandémie. Il faudrait donc que les dispositions sécuritaires édictées par l’agence nationale de sécurité sociale et les autorités à tous les niveaux soient respectées. Il faudrait que quand on dit 22 heures, à 22 heures il n’y ait plus de mouvements, plus de circulation, plus d’activités dans les quartiers. Il faudrait que cela soit clair. Il n’est pas dit que le couvre-feu c’est seulement pour les usagers sur la voie publique, chacun doit rester à la maison. Mais si nous constatons que les gens organisent ce genre de mouvement nous sommes obligés d’intervenir », a-t-il déclaré.

Interrogé pour qu’il donne sa version des faits, Michel Alhassane Diakité, l’un des mis en cause, dira : « J’étais dans une maison où il y avait un anniversaire de 15 heures à 20 heures. Eux (les agents de police, NDLR) ils ont débarqué à 22 heures pendant qu’il n’yavait pas de musique et on jouait à la console entre amis. Ils nous ont pris comme des voleurs, ils nous ont blessés, on a fait avec parce que c’est la loi. Sinon on était dans une maison où il n’y avait pas de musique parce que l’anniversaire était terminé depuis 20 heures.

On s’excuse pour ce qui s’est passé, on demande pardon », a-t-il plaidé.

Rappelons que cette arrestation n’est pas un cas isolé. Il y a quelque temps, des tenanciers de bars et même des clients avaient déjà été arrêtés et mis à la disposition de la justice pour non-respect des dispositions sécuritaires. .En ce qui concerne le présent cas, les 9 jeunes ont été conduits pour être présentés au Procureur du tribunal de première instance de Dixinn pour les faits d’attroupement illégal et de menace de la santé de la population.

