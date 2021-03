Covid-19 à Conakry: ”Nongo, Sonfonia, Kipé et Lambanyi sont les quartiers les plus touchés”

Le Directeur Général adjoint de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS), Bouna Yattassaye, lors de son passage, ce lundi 15 mars 2021, dans l’émission “On Refait le Monde” de Djoma TV, a profité de cet instant pour parler de l’évolution de la pandémie de COVID-19, précisant que la commune de Ratoma occupe la première ligne des cas positifs et que douze (12) quartiers sont les plus touchés aujourd’hui.

« Nous avons évalué à Conakry, il y a 12 quartiers qui ont enregistré entre 3% et 7% d’indice de positivité pour les deux derniers mois, dont Lambanyi, Nongo, Sonfonia, Kipé, Sangoyah, Coleah, Matam, etc…Ce sont ces quartiers où les personnes âgées vont être vaccinées en première position. Les premières catégories, c’est le personnel de santé. Que ça soit en Guinée, aux États-Unis ou partout ailleurs, c’est le premier groupe. Le deuxième groupe, ce sont les personnes en danger. Là, nous visons plus de 6000 personnes. Le troisième groupe, ce sont les emplois stratégiques qui sont l’ensemble des travailleurs tant publics que privés pour lesquels nous avons commencé et les sociétés privées. », indique ce responsable de l’ANSS.

Le directeur général adjoint de préciser : « Vous avez vu qu’on a déjà commencé la vaccination à Boké, à Siguiri, à Kamsar et à Sanagaredi. Si je prends le rythme que vous acceptez ou pas, les zones minières sont les zones qui ont plus de concentration, c’est des villes de grands mouvements, et des secteurs économiques importants », a-t-il fait savoir.

Pour finir, il a dit ceci : « Tous les jours, à Conakry, si vous avez 100 cas, vous avez 50% qui viennent de la commune de Ratoma et les quartiers les plus touchés, c’est Nongo, Sonfonia, Kipé et Lambanyi. Et quand on commence une intervention là-bas, ça ne veut pas dire que ce sont les plus privilégiés. »

Mamadou Yaya Barry