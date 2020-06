Covid-19 à Faranah : une ONG locale fait un don de kits sanitaires à la mairie

Pour gagner le pari dans la lutte contre le COVID-19 à Faranah, les ressortissants regroupés en ONG continuent d’apporter leur aide à leur préfecture. C’est dans cette optique que l’ONG “Djoliba pour le développement intégré de Faranah” conduite par Docteur Fama Camara a offert un lot important de kits sanitaires à la commune urbaine de Faranah ce mardi 23 juin 2020.

Ce don composé de 100 seaux, 9 cartons d’eau de javel, 8 cartons de savon et 700 masques, a été remis aux autorités préfectorales et communales. Et c’est la salle de délibération de la mairie de Faranah qui a abrité la cérémonie sous la présidence du préfet. Sur l’objectif de ce geste symbolique, la chargée des affaires sociales de l’ONG, Docteur Messè Fofana précise : « L’objectif de ce don, c’est de soutenir la préfecture. Étant une ONG pour le développement social et économique de Faranah, quand il y a un événement de ce genre telle que cette pandémie et que la Guinée et Faranah ne sont pas en marge, on ne peut pas rester sans apporter notre contribution pour éradiquer cette maladie. C’est dans ce cadre que nous sommes venus apporter notre modeste contribution à la population de Faranah pour lutter contre cette pandémie. »



Pour sa part, le préfet de Faranah a exhorté la population au respect strict des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires et le gouvernement.

« Nous savons que le Président de la République, le Professeur Alpha Condé, son gouvernement, les autorités sanitaires et tout le peuple de Guinée ont lutté contre cette pandémie du jamais vu dans le monde qui est le Coronavirus. Je profite de l’occasion de dire à la population de ne pas perdre de vue le strict respect des mesures barrières édictées, en entrant à l’église où dans les mosquées. Il en est de même pour les autres lieux de regroupement », a précisé Elhadj Ibrahima Kalil Kéita.

Au nom des bénéficiaires, le maire de la commune urbaine de Faranah s’est réjoui de la réception de ce don. Aussi et surtout, il a promis l’utilisation correcte de ces kits sanitaires.

« Je me réjouis de la réception de ces kits pour la commune. Ce don est venu au moment opportun. Les lieux de culte étaient fermés ; la réouverture de ces lieux de culte a eu lieu lundi et ce mardi nous recevons ce don. C’est pour moi un sentiment de joie et de réel plaisir de recevoir ces matériels sanitaires. Je remercie l’ONG Djoliba. Je promets que ces kits sanitaires seront utilisés à bon échéant pour l’intérêt des citoyens », a déclaré Oumar Camara.

Ce don vient à point nommé dans la mesure où les lieux de culte de certaines préfectures du pays non affectées par le COVID-19 après 30 jours, viennent d’être ouverts le 22 juin 2020. Ainsi, la balle est dans le camp des citoyens de tout bord, d’appliquer au peigne fin les règles hygiéniques édictées par les autorités sanitaires pour définitivement éradiquer cette pandémie de COVID-19 à Faranah.

Lanciné Keita, correspondant à Faranah

628 464 659