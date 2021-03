Covid-19 à Kindia : le directeur préfectoral de la santé parle de 17 malades hospitalisés

Le coronavirus connait une résurgence dans la préfecture de Kindia. Après tant de rumeurs sur la montée en flèche des cas de Covid-19 à Kindia, la direction préfectorale de la santé a donné les statistiques de la pandémie ce mardi, 16 mars 2021.

Selon Dr Mory Togba, Kindia enregistre a ce jour 17 malades de Covid- 19. Après une baisse considérable de Covid-19 dans la ville des agrumes dans les mois précédents, l’heure est grave ce mardi. Interrogé dans son bureau ce matin, le Directeur préfectoral de la santé de Kindia, Dr Mory Togba a donné les statistiques en ces termes.

“Ce que je peux vous dire, c’est qu’au niveau du pays ou bien dans le monde, on a pas déclaré la fin de Covid- 19. Donc à Kindia, cette maladie existe réellement et il faut qu’on le sache. Au jour d’aujourd’hui, au niveau du CT-EPI de Kindia, on peut dire au moins qu’il y a 17 malades. Mais ces 17 ne sont pas tous à Kindia. Au niveau du CREMS, ils font des prélèvements là-bas. Donc, ils ont eu à faire le prélèvement de leurs travailleurs et il y a eu trois qui étaient positives. Les trois positifs sont de Kindia, mais ils ont préféré partir de traiter à Fria parce que là-bas aussi, il y a des Russes. Il y a aussi un autre malade de ENABEL, qui a été testé positif. Et lui, il a préféré aller se traiter à Conakry. Donc, il y a eu un de plus et c’est ce qui fait qu’il y a 17 malades hospitalisés”, dit le DPS de Kindia.

Malgré cette résurgence de Covid-19 à Kindia, les mesures sanitaires sont totalement ignorées par les citoyens. Une situation qui doit interpeller les autorités locales afin de contenir cette pandémie qui a ôté la vie à une autorité préfectorale la semaine dernière.

Aboubacar Dramé, correspondant régional