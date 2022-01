Covid-19 à Kindia: neuf (09) personnes hospitalisées selon un responsable sanitaire

La commune urbaine de Kindia enregistre un regain de cas positifs au Covid-19. L’information a été donnée ce jeudi 6 janvier 2022 par le responsable du centre de traitement des épidémies de Kindia. Selon lui, 13 cas positifs ont été détectés ces derniers jours.

Selon le responsable du centre de traitement des épidémies de Kindia, 13 cas positifs sont enregistrés au CTPI de Kindia ces derniers jours : « le Covid-19 a repris à Kindia. Dans ces deux jours, nous avons enregistré 13 cas positifs. Aujourd’hui 9 sont déjà hospitalisés et nous attendons 4 autres personnes qui sont également déclarées positives », a déclaré Docteur Thierno Idy Sow

Malgré cette recrudescence de la pandémie, les citoyens de Kindia refusent de se faire dépister a ajouté le responsable de l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia.

« Aujourd’hui, les citoyens ne viennent pas pour le dépistage. Ceux qui viennent sont généralement des personnes en situation de voyage, parfois des travailleurs de la société qui viennent juste pour avoir des copies de dépistage. Les citoyens refusent en pensant que le Covid-19 est fini, ou pensentt que ce n’est pas une vérité, c’est-à-dire à dire, la maladie n’existe pas. Il y a des interprétations multiples pour expliquer leur réticence », ajoute-t-il.

Concernant le variant Omicron détecté à Conakry, le CTPI de Kindia effectue seulement les prélèvements. Il n’est pas en mesure de déterminer ce variant du Covid 19 explique Dr Thierno Idy Sow : « Le variant Omicron a commencé à paraître du côté de Conakry. A Kindia ici, le laboratoire ne fait pas la discrimination pour déterminer l’espèce parce que quand on entend Covid-19, c’est un ensemble de virus et ce virus à plusieurs variants. Ça peut être, Alpha, Bêta et maintenant le dernier apparu, c’est Omicron. Et, Omicron là, il faut faire le prélèvement et envoyer un échantillon à Conakry », a conclu Dr Thierno Idy Sow.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

