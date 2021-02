Covid-19 à Labé : 22 cas positifs et 3 nouvelles écoles touchées

La pandémie de covid-19 continue sa progression dans les établissements d’enseignement de Labé. Selon les informations que nous avons reçues ce jeudi 11 février 2020, elles sont au total 21 personnes testées positives, dont deux encadreurs, dans différents établissements d’enseignement de la ville : université Amadou Dieng (deux cas), collège Thindhel (un cas), Hoggo-M’bouro (un cas) et 18 cas à l’école privée Saint-André. Rencontré, le directeur préfectoral de la santé de Labé a confié ceci : « A ce jour, on avait déjà 18 cas positifs enregistrés dans une école (Saint-André, ndlr), mais il y a quatre (4) cas qui sont venus s’ajouter à cela venant de trois autres écoles : université Amadou Dieng (deux cas), collège Thindhel (un cas), Hoggo-M’bouro (un cas ndlr). Si dans une classe, un cas positif est trouvé, cette classe va être fermée pendant 14 jours. Et ceux qui sont dans cette classe sont considérés comme des contacts étroits. Demain, avec la Croix-Rouge, nous allons pulvériser ces classes », explique Dr Mamadou Hady Diallo.

Poursuivant, le directeur préfectoral de la Santé de Labé précise qu’actuellement il y a 24 personnes hospitalisées au niveau du CT-EPI.

« Présentement, on a au niveau du CT-EPI 24 hospitalisés en général dont 20 élèves et 2 enseignants, et deux autres qui sont venus de la communauté. Mais on a libéré 5 personnes qui ne sont pas des élèves. On n’avait que 30 lits au niveau du CT-EPI. Mais nous sommes en train d’installer une grande tente qui va contenir 80 lits », a conclu le médecin.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

