Covid-19 à Labé : la dame déclarée positive entraîne 3 contacts directs et 20 indirects (DPS)

On en sait un peu plus sur la dame Mama Aïssata Sylla, testée sans attendre ses résultats pour se réfugier dans le district de Konkorain, sous-préfecture de Tarambaly à 17 km de la ville de Labé, depuis le 29 mai dernier avant d’être déclarée positive au Covid-19 par l’ANSS trois jours après. Rencontré ce mardi 02 juin 2020, le directeur préfectoral de la santé de Labé, nous confie que la dame a été transportée à Kindia pour sa prise en charge. Et au total, 3 contacts directs et 20 indirects ont été recensés.

A en croire le Dr El Hadj Mamadou Hady Diallo, les 3 contacts directs ont été mis en quatorzaine, et le poste de santé où dame Camara s’était réfugiée a été pulvérisé.

« Effectivement lorsque nous avons été informés hier d’un cas venu de Conakry qui a été testé positive, il s’agit d’une femme dont le marie travail dans l’un de nos postes de santé en l’occurrence Konkorain dans la sous-préfecture de Tarambaly, nous avons immédiatement pris les dispositions. Une ambulance a été réquisitionnée et nous avons directement envoyé la femme à Kindia pour son suivi. Et aussi nous avons identifié les contacts très étroits qui sont au nombre de 3, et 20 autres contacts des contacts directs qui étaient venus faire des visites au poste de santé de Konkorain ou pour accoucher. Donc toutes ces personnes ont été recensées, nous avons aussi désinfecté les locaux, nous allons aussi poursuivre le suivi de ces personnes contact-là pendant les 14 jours » explique le DPS de Labé.

Dans a foulée, le Directeur préfectoral de Labé, demande aux citoyens de continuer à respecter les gestes barrières qui sont les seuls remparts qui peuvent nous aider à éviter la maladie.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

