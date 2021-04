Covid-19 à Labé : la maladie fait sa réapparition à la maison centrale, avec 38 cas positifs

L’information a été donnée dans la soirée de ce mercredi 14 avril 2021, par le directeur régional de la Santé de Labé. Selon Dr Mamadou Houdy Bah, ils sont au total 38 prisonniers testés positifs au covid-19.

Selon le spécialiste de la santé, pour stopper cette chaîne de contamination dans la maison centrale de Labé, un CT-EPI est prévu en son sein et le l’ANSS a promis l’envoi d’un lot de vaccins dans quelques jours.

« Actuellement, nous avons 41 personnes hospitalisées au niveau du CT-EPI de Labé. Il y a 36 dans la préfecture de Mali, 01 à Tougué, 05 à Koubia, 03 à Lélouma. La semaine passée jusqu’à hier, nous avons reçu de nouveaux cas. Et parmi ces cas, 38 ont été dépistés au niveau de la maison centrale de Labé. Nous sommes en train de voir comment les prendre en charge ici, parce que ce n’est pas facile de transporter 38 prisonniers de Labé jusqu’à Conakry, surtout avec le mauvais état de la route. C’est pourquoi, nous avons envisagé de les prendre en charge ici dans un CT-EPI qui sera installé dans l’enceinte de la maison centrale de Labé, comme c’est le cas à Conakry. Heureusement, tous ces 38 prisonniers sont positifs au covid-19 mais personne d’entre eux ne développe un symptôme. C’est pourquoi, vu l’urgence, quand nous avons informé l’ANSS, ils nous ont promis d’envoyer un lot de vaccins à Labé dans un délai très court », affirme Dr Mamadou Houdy Bah.

Le directeur régional de la Santé de Labé précise tout de même que ce vaccin n’est pas destiné à tout le monde mais à une population cible. « Que la population sache que ces vaccins ne seront pas destinés à tout le monde. C’est pour les plus vulnérables, notamment : les prisonniers, le personnel soignant et les personnes les plus âgées », nous a confié le DRS.

A noter qu’à ce jour, il y a un total de 112 cas d’hospitalisation dans les 5 CT-EPI de la région de Labé, dont 38 prisonniers. Nous y reviendrons.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

