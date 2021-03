Covid-19 à Labé : ‘’plus de 80 personnes hospitalisées dans les 5 centres de traitement’’ (DRS)

La propagation de la pandémie du Covid-19 ne faiblie pas dans la région administrative de Labé. A ce jour, ils sont au total 83 personnes hospitalisées dans les cinq (5) CT-EPI de la capitale du Foutah Djallon.

Rencontré, le Directeur régional de la santé de Labé, est revenu sur les statistiques de la maladie dans sa juridiction.

« Dans la région, nous avons actuellement les 5 CT-EPI qui fonctionnent et dans les 5 CT-EPI, celui de Labé à 59 hospitalisés. Hier, jeudi nous avons enregistré 7 admissions, nous avons 19 hospitalisés au CT-EPI de Mali, le CT-EPI de Lélouma à 2 hospitalisés, le CT-EPI de Tougué 1 hospitalisé, le CT-EPI de Koubia à 2 hospitalisés. Néanmoins, on continue les tests de dépistage. Comme on dit c’est la deuxième vague, tout ceux qui ont la grippe, qui se sentent un peu fatigué peuvent venir se faire tester parce que c’est parmi c’est gens-là que nous avons toujours des cas positifs. Depuis l’apparition de la maladie, nous avons déjà dépassé les 300 cas positifs », dira Dr Mamadu Oudy Bah.

Poursuivant, le premier responsable de la santé de Labé, nous confie que depuis l’apparition de la maladie, elle a terrassé huit (8) personnes dans la cité sainte de Karamoko Alpha (Labé).

« Dans la région, depuis le début, nous avons enregistré huit (8) décès. Parmi ces 8 décès, 4 sont partis du CT-EPI de Labé et sont mort à Conakry. Un seul est mort au CT-EPI de Labé, 4 décès au niveau du CT-EPI de Mali dont 2 communautaires. Généralement, c’est les cas graves qu’on réfère à Conakry », précise le Directeur régional de la santé de Labé (DRS).

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

