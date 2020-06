Covid-19 à Labé : un cas positif activement recherché par les autorités sanitaires

Il s’agit d’Amadou Samantan Bah, âgé de 27 ans et chauffeur de profession. Il a été testé positif par l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) à Kouria le 11 juin dernier. Depuis lors, il s’est retrouvé dans un endroit non encore connu et il est actuellement recherché par autorités sanitaires de la préfecture.

C’est le Directeur régional de la Santé de Labé qui a donné l’information. « Hier, nous avons eu des informations qu’une personne chauffeur de profession a passé à Kouria et qu’elle s’est retrouvée dans la région de Labé. Nous l’avons appelé il a refusé de parler avec nous. Quelques temps après, nous lui avons rappelé et il nous a demandé notre adresse e-mail. C’est ainsi qu’il nous a amené son bulletin dans l quel il était mentionné qu’à la date du 10 juin, qu’il était négatif. Il nous a dit qu’on peut ne pas attendre jusqu’aujourd’hui pour lui dire qu’il est positif. Dans notre entretien, il nous a dit qu’il est de la préfecture de Mali. Nous avons donc informé le préfet de Mali pour qu’il nous aide à le retrouver le concerné puisqu’il refusait de collaborer. Par la suite, le Monsieur nous a dit dans la foulée qu’il est à Djolou dans Labé. Aujourd’hui, nous l’avons appelé pour rentrer en contact avec lui. Il nous a dit qu’il est à Conakry au quartier Nongo et qu’il va repartir faire son teste et qu’il va nous rappeler s’il était positif. Je précise le monsieur en question est de Samantan, dans la préfecture de Mali. C’est ce qui est écrit dans son dossier. Son cas nous inquiète vraiment. Raison pour laquelle nous demandons à tout un chacun de nous aider à retrouver ce monsieur », explique Dr Mamadou Oudy Bah.

A noter qu’actuellement, deux (2) contacts d’une femme testée positive à Conakry sont aussi introuvables. Il s’agit d’un conducteur de véhicule en commun et un taxi motard.

Tidiane Diallo correspond régional à Labé

+224 620 44 25 83