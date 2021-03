Covid-19 à Lélouma : l’autorité sanitaire s’inquiète de l’abandon des gestes barrières

Selon nos informations, à Lélouma, le respect des gestes de barrières est loin d’être une priorité chez des citoyens. Beaucoup d’entre eux interrogés ont soutenu ne pas croire à l’existence de la maladie Coronavirus. Même le Directeur préfectoral de la santé n’a pas échappé aux critiques.

« Il fut un temps, on nous a qualifié de tout. D’abord au début, quand il y a eu des premiers cas, on a dit que c’est moi qui ai importé la maladie ici. Que je suis allé chercher la maladie pour venir infecter d’abord mon personnel et ensuite, infecter tout le monde. C’était des problèmes. Mais ils ont compris que ce n’est pas ça. Parce que ce n’était pas le personnel seulement qui tombait malade », a indiqué OUO Kpamy qui revient sur la situation de la pandémie dans cette localité.

« Depuis 2020 jusqu’à nos jours, on a enregistré en tout 16 malades. Et avant la fin de l’année, on avait au moins une dizaine de malades. Et depuis le début de l’année 2021, je crois que nous sommes à 4 malades environ. Seulement le dépistage est faible » dit-il.

Après le Directeur préfectorale de la santé, c’est au tour du responsable du CTEPI de faire le point de la situation sanitaire dans cette juridiction. Selon Dr Yamoussa Baska Bangoura, « à l’heure où nous sommes, nous avons deux patients. Un ressortissant de Lélouma qui revenait de la France et sa femme. Sinon, ça vient à compte goutte. Les gens se font tester rarement. »

Pour finir ce professionnel de santé a aussi tenté de donner des explications sur le relâchement des mesures barrières à Lélouma. « La population a relâché. Sinon, nous techniciens de la santé, on y veille. Mais on n’a pas accès à tout le monde », a déclaré Yamoussa Baska Bangoura.

Yamoussa Camara

+224 657851102