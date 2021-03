Covid-19 à l’université de Kankan : grande crainte chez les étudiants

Bien que munis de bavettes, ils sont très nombreux aujourd’hui, les étudiants qui franchissent le portail de l’université Julius Nyerere de Kankan, avec la peur au ventre, cela depuis la découverte de quatre (4) positifs de covid-19 au rectorat de ladite université, et qui sont actuellement tous admis au centre de traitement épidémiologique (CT-EPI) de Kankan. Ibrahima Camara est étudiant au département sciences comptables : « En réalité, on a trop peur, parce que les cadres qui sont en relation directe avec les étudiants, si on apprend que ces cadres sont infectés, les étudiants seront vraiment intimidés par la peur. »

Pour cet autre qui s’exprime sous couvert d’anonymat, plusieurs questions se bousculent dans sa tête quant à la propagation de l’épidémie sur le campus universitaire.

« Au rectorat, il y a eu quatre (4) cas, maintenant qui sait si la maladie ne s’est pas propagée au sein de l’établissement, qui sait s’il n’y a pas aussi des étudiants qui sont contaminés. À Kankan, c’est rare de voir une famille où il n’y a pas un étudiant. Or dans les salles de classe à l’université, nous sommes très nombreux. Dans notre classe par exemple, nous sommes plus de trois cent. »

Pour sa part, Souleymane Kourouma appelle l’ensemble des étudiants au respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires.

« Le message que je lance à l’ endroit de tous les étudiants de l’université Julius Nyerere de Kankan, c’est de respecter les mesures barrières édictées par l’ANSS, se laver régulièrement les mains et porter les bavettes. »

Après Conakry, Labé et Kouroussa, la préfecture de Kankan devient aujourd’hui la quatrième localité où des cas de coronavirus ont été enregistrés en milieu scolaire.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

