Covid-19 à N’zérékoré : 6 morts, 162 cas confirmés (DPS)

Aprés Ebola, c’est au tour de la Covid-19 de continue de faire des morts dans la région de N’zérékoré, au sud du pays. A la date de mardi 27 juillet, 6 personnes ont trouvé la mort suite à la Covid-19 et 162 cas confirmés, 405 contacts, selon les responsable sanitaires.

Les autorités sanitaires annoncent par ailleurs que des échantillons prélevés sont déjà en cours d’analyse pour connaître s’il s’agit de la deuxième variante de cette pandémie.

Suite à cette propagation inquiétante de la Covid-19, elles invitent les populations déjà vaccinés à prendre leur deuxième dose et aussi les autres qui ne se sont pas encore vaccinées de la disponibilité des vaccins dans toutes les structures sanitaires de la région.

Et pendant ce temps dans la N’zérékoré et les autres localités environnantes, les mesurés barrières dont le port des bavettes ne sont aujourd’hui qu’un lointain souvenir.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

