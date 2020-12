Covid-19-ANAFIC-ANIES : un rapport de 74 pages présenté par le consortium de la société civile pour l’amélioration de la gouvernance

Après 4 mois de travaux d’instance, le consortium de la société civile pour l’amélioration de la gouvernance composée du (CROSC, de la PCUD, de la CBC, du CJCR et de UDEC) avec l’appui financier du PNUD a procédé ce mardi, 29 décembre à la présentation des résultats du rapport du projet ‘’regard citoyen sur la gouvernance de la politique de riposte contre la Covid-19 et les initiatives gouvernementales (ANAFI et l’ANIES).

Un projet qui vise à accompagner les autorités guinéennes dans la lutte contre la Covid-19 et pour une amélioration de l’efficacité de l’action publique dans les collectivités dans le cadre de la promotion du développement local.

Dans ce rapport de 74 pages dont la réalisation a couverte les quatre régions naturelles du pays et la zone spéciale de Conakry, 1500 foyers ont été touchés.

Selon, le coordinateur du consortium, Abdoul Sacko, « l’objectif global est d’évaluer l’efficacité et l’impact des mesures publiques sur la vie des populations dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 d’une part, et d’autre part renforcer la gouvernance participative locale à travers un contrôle citoyen, pour une gestion efficace et efficiente des ressources publiques locales ».

Dans le cadre de la réalisation des activités de ce projet, des résultats ont été obtenus a poursuivi, Aboubacar Sylla de la PCUD. « Cent (100) acteurs locaux oux agents enquêteurs ont été identifiés et formés sur la gouvernance participative, les outils et méthodes de collectes de données ; inq(5) ateliers régionaux de renforcement de capacités sur la gouvernance participative, les outils et méthodes de collectes de données ont ét organisés; 600 focus groupes ont été organisé dans l’ensemble des zones du projet;1500 entretiens individuels ont été réalisés dans l’ensemble des zones du projet; cinq(5) ateliers régionaux de synthèse ont été organisé dans l’ensemble des zones du projet pour la validation du contenu des rapports régionaux; un rapport faisant ressortir l’opinion de citoyens sur le plan de riposte contre la Covid-19, l’ANAFIC et l’ANIES ».

Rappelant que la finalité recherchée est de contribuer à faire en sorte que les mesures enclenchées en faveur des populations pour atténuer les conséquences de la pandémie sur leurs conditions sanitaires, sociales et économiques aient des impacts positifs et que les leçons apprises servent à prendre de meilleures décisions dans l’avenir.

« Il s’agit également de la promotion de l’implication des citoyens et organisations de la société civile dans le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation des programmes projets de développement pour une meilleure orientation des ressources et des impacts positifs sur les conditions de vie des populations », a dit l’activiste.

Pour le bon déroulement des activités de l’ANAFIC et l’ANIES dans les différentes localités du pays, plusieurs recommandations ont été faites par le consortium de la société civile pour l’amélioration de la gouvernance qui sont entre autres :

« L‘autorité de régulation des marchés publics doit veiller au respect scrupuleux des procédures de passation des marchés. Cependant, l’ANAFIC doit organiser des rencontres d’information et sessions de formation à l’endroit de l’administration communale et des autorités de tutelle sur le code des marchés publics, la mise en place d’un mécanisme de communication efficace sur l’ANIES, ses actions et ses partenaires », a cité Aboubacar Dorah Koita.

Elisa Camara

+224654 95 73 22