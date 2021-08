COVID-19. Arrivée en Guinée du deuxième lot des vaccins Astra Zeneca via COVAX cofinancé par l’Union européenne

Conakry, le 18 août 2021. L’avion transportant le deuxième lot de 130 000 doses de vaccin Astra Zeneca contre la COVID-19 du mécanisme COVAX est arrivé ce dimanche 15 août 2021 à Conakry, s’est réjoui l’ensemble de l’Equipe Europe en Guinée.

La cérémonie de remise des vaccins s’est tenue à la Pharmacie Centrale de Guinée, à Conakry, le mercredi 18 août 2021, en présence du Ministre de la Santé, du DG de l’ANSS, des Représentants de l’UNICEF et de l’OMS en Guinée. L’Equipe Europe a été représentée par la Cheffe de Coopération a.i. de la Délégation de l’Union européenne, l’Ambassadeur d’Allemagne et les Chargés d’affaires a.i. de la Belgique, l’Espagne, la France et l’Italie. Le financement majeur de l’Union européenne au mécanisme COVAX a permis la fabrication, le transport et la distribution des vaccins aux pays les moins avancés, dont la Guinée.

L’Union européenne est le donateur principal du mécanisme COVAX, en mettant à disposition 3 milliards d’euros afin d’aider à sécuriser au moins 1,8 milliards de doses pour 92 pays à revenu faible ou intermédiaire. De plus, l’Union européenne a également promis un appui d’1 milliard d’euros lors du sommet mondial sur la Santé à Rome en mai 2021, à travers une nouvelle une initiative concernant la fabrication de vaccins, de médicaments et de technologies de la santé ainsi que l’accès à ceux-ci en Afrique.

Dans sa communication la plus récente le 22 juillet 2021, la Présidente de la Commission européenne, Ursula VON DER LEYEN, a renforcé l’engagement de l’Equipe Europe envers les pays les moins développés : « L’Équipe Europe assume sa responsabilité pour ce qui est d’aider le reste du monde à lutter contre le virus. Nous aurons fourni plus de 200 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 aux pays à revenu faible ou intermédiaire d’ici la fin de l’année (2021) ».

Mme Jurate SMALSKYTE, la Cheffe de Coopération a.i. de la Délégation de l’Union européenne ; au nom de l’Ambassadeur de l’UE, et au nom de l’Equipe Europe a déclaré : « La livraison de vaccins que nous voyons aujourd’hui est le résultat d’un grand effort et de la solidarité européenne avec le reste du monde. L’Equipe Europe, présente ici, est très fière d’en faire partie. En plus de 3 milliards d’euros pour le mécanisme COVAX, l’UE s’est engagée à fournir des doses supplémentaires dans les plus brefs délais, et à financer la fabrication de vaccins et médicaments en Afrique. Le rythme vaccinal s’accélère et il est important de maintenir cette dynamique, et l’enthousiasme de la population à se faire vacciner. Je voudrais féliciter le Ministère de la Santé et l’ANSS pour la bonne organisation du déploiement des vaccins en Guinée. C’est grâce à l’engagement fort des services concernés, grâce à une bonne organisation, et grâce à une bonne communication, que le 1er lot de vaccins envoyés via COVAX – 194 400 doses – a été utilisé avec succès. L’Equipe Europe est ensemble avec la Guinée pour surmonter cette épreuve, car personne ne sera en sécurité tant que tout le monde ne sera pas en sécurité ».

Face au coronavirus en Guinée, depuis mars 2020, l’Equipe Europe a mobilisé près de 45 millions d’euros pour lutter contre l’épidémie, ce qui fait de la Team Europe le premier bailleur de fonds en Guinée en termes de volume de financement dans la lutte contre la COVID-19.

Source : délégation de l’UE En Guinée