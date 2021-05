Covid-19 : ‘’bientôt personne ne quittera Conakry pour l’intérieur du pays si tu n’as pas ta carte de vaccination’’ (Dr Sakoba Keïta)

Ce mercredi, 5 mai 2021, lors d’une conférence de presse organisée par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS), le Directeur Général de cette structure sanitaire, Dr Sakoba Keïta a annoncé que bientôt les vaccins anti-COVID-19 seront obligatoires pour tout citoyen désirant quitter Conakry pour se rendre à l’intérieur ou l’extérieur du pays, ainsi que pour rentrer dans son département. Il suffit juste qu’il y ait suffisamment de stock pour déclencher cette mesure.

« Je ne voulais pas vous l’annoncer mais comme vous nous obligez à le dire, c’est pour bientôt. Quand j’aurais les 2 millions de doses, personne ne rentrera dans un département si tu n’as pas ta carte de vaccination. Personne ne rentrera à l’ANSS si tu n’as pas ta carte de vaccination. Personne ne quittera Conakry pour l’intérieur du pays si tu n’as pas ta carte de vaccination.», a-t-il déclaré.

« Mais on ne peut pas le faire parce qu’on n’a pas assez de vaccins. Mais dès que ces 2 millions de doses vont venir, on va mettre les points de vaccination dans toutes les gares routières. Si tu viens prendre le véhicule, on te vaccine, on te donne ta carte. Et au bout d’un certain temps, tout le monde sera vacciné non ? C’est ce qu’on prévoit mais attendons d’abord qu’on fasse le stock. Parce que certains, même pour aller au paradis, il faut les obliger. Ceux qui vont aller à l’extérieur, l’Arabie Saoudite a déjà envoyé la lettre, aucun ne bougera ici s’il n’est pas vacciné. Ils arrivent là-bas, ils vont les mettre en quarantaine. Et aujourd’hui, beaucoup de pays ont commencé le passeport vaccinal. On a même envoyé le modèle, on est en train de faire pour la Guinée. On va mettre un code QR, dès que tu scannes tu as toute l’identité de la personne. C’est déjà prêt, on attend juste qu’on ait suffisamment de vaccins », a fait savoir Dr Sakoba Keïta, DG de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire.

Mamadou Yaya Barry

622266708