Covid-19 : ‘’ça sera possible que notre taux de positivité remonte jusqu’en fin juillet’’ (Dr Sakoba)

Face à la presse ce lundi, le Directeur général de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, Dr Sakoba Keita s’est prononcé sur les stratégies liées à la lutte contre la Covid-19 en Guinée. Selon lui, ‘’les tests massifs’’ vont commencer dans les jours à venir.

« Je vous informe que bientôt, on va commencer le test des 5000 travailleurs du Port Autonome de Conakry. Après tous les départements ministériels y compris la communication et tous les voyageurs vont être testés de façon systématique. Parce qu’avant, on n’avait pas la capacité de pouvoir tester tous ceux-ci. Mais avec les tests rapides, c’est devenu maintenant chose faisable y compris ceux qui doivent entrer de l’aéroport. Nous nous pensons qu’avec ce test massif, on aura le chiffre réel du taux de positivité » a-t-il dit, avant d’informer par la suite de l’impact de ces tests massifs sur les résultats.

« Je vais alerter les gens que ça sera possible que notre taux de positivité remonte vers le haut. C’est ce qu’on constate maintenant, jusqu’en fin juillet. Après fin juillet maintenant, on aurait déjà extirpé ceux qui sont porteurs du virus, qui vont être isolés. Mais à partir du début août, nous pensons que la courbe aura véritablement commencée à descendre. J’avais dit lors de l’une de mes communications antérieures, que la baisse du taux de positivité parmi les cas testés était un peu liée au nombre de gens à dépister non seulement à Conakry, mais aussi à l’intérieur du pays. Donc c’était un chiffre qui était influencé par les gens qui souhaitaient se faire tester… »

Youssouf Keita