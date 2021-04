Covid-19 : c’est parti pour la vaccination dans la région de Labé

A l’image de plusieurs villes du pays, la campagne de vaccination contre le covid-19 a débuté ce vendredi, 23 avril 2021 dans la région administrative de Labé. C’est l’enceinte de la direction préfectorale de la santé de Labé qui a servi de cadre au lancement officiel de cette vaccination.

Dans son allocution de circonstance, le Directeurrégional de la santé de Labé a précisé que sa juridiction a reçu des types de vaccin dont entre autres le vaccin chinois Sinovac et l’Astrazeneca. Pour un total de 17 mille 148 doses pour l’un et 23 miles 050 pour le second. Ce qui faut un total de 40 mille 198 doses.

« Labé a reçu deux sortes de vaccin. Il y a le vaccin Sinovac et le vaccin Astrazeneca. Pour le vaccin Sinovac, la région reçu le total de 17 mille 148 dose et pour l’Astrazeneca 23 mille 050. Pour la préfecture de Labé, l’Astraeneca il y a 9400, Sinovac 5491 doses. Lélouma a 2910 doses en Astrazeneca, et 2815 en Sinovac,Tougué 2 290 en Astrazeneca et 2148 Sinovac, Mali Astraeneca 6730 et Sinovac 4970 doses, et Koubia Astrazeneca 1720 doses et Sinovac 1724 », explique Dr Mamadou Houdy Bah.

Etant la première personne à se faire vacciner, le gouverneur de la région n’a pas caché sa satisfaction en ces termes :

« C’est un gros sentiment de satisfaction et de remerciement à l’endroit des autorités du pays. Il est évident que ces vaccins ont été achetés de nos ressources mineures. Si nous avons ce vaccin gratuitement, on ne peut que remercier Dieu, je suis très heureux de prendre ce vaccin, et je rassure la population que ça ne fait pas mal du tout », rassure le gouverneur Elhadj Madifing Diané.

Cette campagne concerne 3% de la population cible de la région de Labé, c’est-à-dire 49% de la population totale. Revenant à la charge, le DRS de Labé rassure ses citoyens sur l’efficacité des deux vaccins et promet de prendre en charge tous les effets secondaires.

« Ces vaccins ont été utilisés dans plusieurs pays. Pour le moment, aucun n’a développé des effets indésirables. Néanmoins, si on arrive a enregistré des MAPI, nous allons prendre en charge la personne. Tout est prévu », promet Dr. Mamadou Houdy Bah.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83