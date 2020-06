Covid-19 : deux cas positifs parmi les 150 migrants guinéens bloqués au Niger

Comme annoncé dans nos précédents articles, un convoi de 150 immigrés devrait quitter le Niger pour Conakry, ce lundi. Mais une source proche de l’OIM Niger a confié à Mediaguinee que deux personnes ont été testées positives à la Covid-19.

« Le jeudi passé on a procédé au test de 100 personnes à Agadez qui devraient rejoindre les 50 personnes à Niamey afin de compléter le convoi à 150. Mais très malheureusement, on a eu deux cas positifs parmi les 100 personnes testées et pourtant il (le convoi) avait quitté dans un bus pour Niamey. Mais on a vite retourné les 100 personnes qui quittaient à Agadez pour rejoindre l’équipe. Donc parmi les 50 personnes qui étaient à Niamey, 48 ont pris le vol pour Conakry ce lundi à 09h.

Pour le moment, on ne sait pas si les personnes touchées par la maladie seront confinées au Niger ou en Guinée. Nous y reviendrons…

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako (Mali)

+22391895637

*Photo d’archives pour illustrer