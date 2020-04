Covid-19 : deux structures de la place conjuguent leurs efforts dans une campagne de sensibilisation à travers la musique 

L’Union Nationale des Agences et Régies Publicitaires de Guinée (UNARP-GUI) en collaboration avec la Chambre des Afficheurs de Guinée (CHAFGUI) était face aux journalistes ce mercredi 22 avril 2020, à la maison de la presse de Kipé Dadya dans la commune de Ratoma.

En toile de fond, lancement d’une campagne de sensibilisation sur les mesures sanitaires que la population doit adopter pour se protéger et éviter la propagation du Covid-19. Cette campagne dénommée « ça devient sérieux » tout comme le titre du single de sensibilisation interprété par 17 artistes du collectif se veut une œuvre citoyenne contre cette pandémie qui ne cesse d’endeuiller l’humanité.

Dans ce titre d’un peu plus de 6 minutes, ce collectif composé entre autres des artistes Issa Diabaté, Mousto Camara, Ibro Gnamet, Kandia Kora, Petit Kandia, Azaya, Nampé Sadio, Lévy Bobo, Grand P… invite la population à prendre conscience de la réalité de cette maladie qui sème la désolation partout dans le monde.

Selon Namory Kourouma secrétaire général de l’UNARP-GUI, cette campagne a pour but d’attirer l’attention des guinéens sur les réalités du coronavirus.

« Cette campagne que nous avons intitulée « ça devient sérieux >> est notre effort de guerre. Comme on l’a dit, nous sommes tous en guerre contre ce virus qui endeuille tout le monde entier. Vous avez vu que le premier cas du coronavirus a été confirmé en Guinée le 12 mars et aujourd’hui le 22 avril on est à plus de 700 cas. Donc c’est l’occasion pour nous d’attirer l’attention de nos frères et sœurs de la Guinée pour leur dire que ce virus est vraiment une réalité parce qu’il y a des gens qui ne croient pas jusqu’à présent. Donc c’est d’attirer leur attention et leur dire attention ce virus-là, il existe, il est là et il fait d’énormes dégâts. On l’a dit dans la chanson, les mosquées sont fermées, le Vatican est fermé, on ne va plus à l’école. En tout cas depuis que le monde est monde à ce qu’on sache on n’a jamais été à ce stade où le monde est carrément bloqué dans l’arrêt. Donc nous devons à notre tour observer les mesures de prévention, les mesures barrières qui ont été délibérées dans cette œuvre musicale que nous avons voulu mettre à la disposition de la population en tant que notre contribution à cette guerre », affirme-t-il.

Au-delà de ce single produit en mode audio et en mode audiovisuel, des affiches avec pour visage chacun des membres du collectif d’artistes ont aussi été confectionnées afin de renforcer cette sensibilisation.

« Il y a la musique à la télé et à la radio, il y a l’affichage, ces visuels seront affichés avec ces vedettes nationales que nous avons tous reproduits et nous avons pensé que ces personnes-là sont des porte-paroles, c’est des gens en qui chacun de nous se reconnaît. Et ces personnes disent de faire attention, ces personnes disent voici les gestes que nous pouvons adopter parce qu’aujourd’hui il n’y a pas de remède contre ce virus-là. Et les seules choses qu’on peut faire contre ce virus c’est d’adopter les gestes de prévention », a estimé le secrétaire général de l’UNARP-GUI.

À cette même occasion, un chèque d’une valeur de 25 millions de francs guinéens a été remis à la présidente de la fondation Diaka Camara qui est à l’œuvre du mouvement citoyen ”protégeons notre Guinée contre le coronavirus”. Diaka Camara s’est dite très touchés par ce don.

« Je suis très touchée par leur don car encore une fois le Téléthon est une initiative citoyenne. Donc nous appelons tous les citoyens à participer de près ou de loin. Donc le fait qu’ils ont participé à ce Téléthon malgré la campagne de sensibilisation qu’ils sont en train de mettre en place pour essayer de sensibiliser les gens sur les barrières, ça nous touche énormément et ça nous mène à la conclusion que les gens sont en train de comprendre. Et ils sont en train de comprendre qu’il faut qu’on s’entraide et qu’il faut que tout le monde se mette ensemble afin de vraiment lutter contre ce virus et de venir en aide aux plus démunis parce qu’encore une fois l’objectif du Téléthon ”tous contre le Covid-19” qui est comme je l’ai dit une initiative citoyenne du mouvement ”protégeons notre Guinée contre le coronavirus” en partenariat avec la RTG et les autres médias tels que Cis Tv et Espace Tv, c’est de mobiliser des fonds afin de pouvoir acheter des vivres et les distribuer aux plus démunis. Donc moi, cette action dont nous venons de bénéficier aujourd’hui ça me réchauffe le cœur et ça me montre que les Guinéens sont en train de comprendre et nous sommes vraiment en train de nous montrer solidaires afin d’aider ceux qui en ont vraiment besoin durant ces temps », a-t-elle déclaré.

Ont pris part au lancement de ladite campagne, des représentants de l’OGP et du collectif d’artistes du Label Kampony Production.

Maciré Camara

