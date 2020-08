Covid-19 : drépanocytaire, Aicha Traoré vole au secours du centre médical S.O.S Drepano-Guinée

Dans le cadre de ses actions humanitaires, Aicha Traoré, 2è dauphine de Miss-Guinée Canada 2019 vient une nouvelle fois de voler au secours du centre médical ‘’S.O.S Drepano-Guinée’’ en cette période de pandémie (Covid-19) à hauteur de 500 dollars américains.

Cette assistance financière est destinée audit centre médical pour lui permettre de se doter des outils de prévention du Covid-19. La cérémonie de remise officielle de ce geste humanitaire s’est déroulée dans la matinée de ce samedi, 22 août 2020, dans les locaux du centre drepa sis au quartier Nongo, dans la commune de Ratoma.

Représentée par sa cousine, Aicha Diallo, la donatrice pense que les personnes atteintes de la maladie (drépanocytose) ont sérieusement besoin d’être accompagnées en cette période de pandémie.

Joint au téléphone depuis Canada où elle (donatrice) vit, elle a tenu à préciser : « Dès lors que la Covid-19 est apparue en Guinée, j’ai ressentie le besoin de venir en aide aux Guinéens et de participer à l’effort de lutte contre la propagation du virus dans le pays. Surtout, il était très important pour moi d’apporter mon soutien à l’hôpital S.O.S Drepano qui a besoin de l’aide. Etant donné que les personnes atteintes de drépanocytose sont exposés au Covid-19 que d’autres. Donc, c’est avec plein d’espoir que j’ai lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux aux Guinéens résidants au Canada et d’ailleurs, en leur demandant d’apporter leur soutien à ma cause sous la forme de don d’argent. Et, je suis plus que fière de dire aujourd’hui, qu’ils ont répondu en grand nombre. C’est avec joie et plaisir que j’ai pu récolter la somme de 500 $ US est offerte à l’hôpital S.O.S Drepano, dans le but de les aider à se procurer du matériels qui seraient bénéfiques dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 », dira-t-elle, avant de remercier du fond du cœur tous les généreux donateurs pour leur geste.

En recevant cet appui, le Directeur du centre, Mamadi Dramé n’a pas manqué de mots pour remercier la donatrice en ces termes : « C’est à la fois un sentiment de satisfaction et surtout d’espoir que je reçois cette aide. Espoir parce que ce don vient combler des lacunes dans la prise en charge de nos malades, dans le cadre notamment des premiers éléments de diagnostic. Nous avons besoin de matériels de diagnostic notamment, des thermo-flashs et d’autres matériels de protection aussi. Donc, ce don vient combler une partie de nos besoins. Certes, nous en avons beaucoup mais le fait que la Miss Aicha ait pensé à nous par rapport à cette pandémie, cela nous satisfaits à plus d’un titre. Ce geste n’est pas une première d’Aicha en faveur de notre centre, elle a déjà fait le triple de ce qu’elle a fait aujourd’hui. Nous tenons à la remercier et remercier tous ceux qui l’accompagnent dans ses projets.

A rappeler que la 2è dauphine Aicha Traoré a, auparavant établi un partenariat entre le centre médical S.O.S Drépano-Guinée et l’hôpital royal Victoria de Montréal. Ce partenariat s’entend sur le plan scientifique, de la formation et en appuie matériel au centre Drepano-Guinée.

Youssouf Keita

+224 6664871 30