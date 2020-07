Covid-19 en Guinée : ‘’la gratuité des transports a couté 13 milliards fg à l’Etat’’ (Aboubacar Sylla)

Face à la presse ce mercredi, 1er juillet 2020, pour se prononcer sur les mesures d’accompagnement liées à la pandémie (Covid-19), le ministre d’Etat en charge des Transports, Aboubacar Sylla Aboubacar Sylla a fait le point sur la gratuité des transports pour trois mois passés.

« Nous avons pris la mesure dans le cadre des mesures d’accompagnement dans le domaine des transports de rendre gratuit le transport pour les bus et le train Conakry-Express. Avec cette mesure qui est entrée en vigueur depuis la présentation par le Premier ministre du plan de riposte, dès le lendemain, les bus étaient déjà gratuits et cette gratuité reste en vigueur pour la seconde phase. C’est vrai ça n’a pas été aussi important comme nous le souhaiterions, avec une soixantaine de bus qui circule régulièrement. Mais, je crois que les populations ont apprécié. Le train Conakry-Express a transporté au cours de cette période, près de 720.000 passagers de la capitale et de sa périphérie. Les bus du Groupe Alnayrack eux, ont transporté près de 780.000 passagers. Tout Cela a coûté à l’Etat 13 milliards de francs guinéens », dira-t-il avant de promettre que cette somme sera reconduite pour la phase 2 déjà en cours.

Youssouf Keita