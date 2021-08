Covid-19 en Guinée : ‘’l’augmentation des taux de mortalité est due aux variants’’ (Dr Sakoba Keïta, ANSS)

L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) et le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique ont animé conjointement une conférence de presse ce vendredi 13 août, dans les locaux de l’ANSS sis à Kaloum. Objectif : faire le point sur la situation des maladies épidémiologiques en Guinée et présenter la nouvelle application “API-Pass”(Application Programming Interface)

Pour commencer, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le médecin-général Rémy Lamah a fait savoir « qu’une application numérique est disponible en Guinée et qu’elle permettra de démontrer si la personne qui est en face de moi est vaccinée. ». Arès la présentation de cette application, une simulation avec les données du ministre de la Santé a servi d’exemple pour démonter l’efficacité de cette nouvelle application.

Prenant la parole, le Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, Dr Sakoba Keïta, dira ceci : « ce qui est sûr, en Guinée, l’augmentation des taux de mortalité est due aux variants et on s’est rendu compte que c’est le variant Delta qui affectait les gens par la proportion même élevée des enfants infectés actuellement et par la proportion des phases symptomatiques qui nous viennent. »

Poursuivant, le Directeur général de l’ANSS a invité à nouveau, les uns aux autres, à respecter les mesures liées à la COVID-19 : le port obligatoire des masques, la distanciation physique et la vaccination de masse. « Si on a un taux de positivité qui tourne autour de 0%, on va prendre des mesures d’allègement », indique cet épidémiologiste.

Pour finir, Dr Sakoba Keïta a rappelé que selon les spécialistes, il faut espérer finir avec la covid-19 courant 2022. « Il y a d’autres qui parlent même de 2023 », a-t-il précisé.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08